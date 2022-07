Kue Putu Jadi Kudapan Terbaik dan Terpopuler Dunia Versi Taste Atlas

Bisnis.com, SOLO - Camilan asal Jawa, Kue Putu, masuk ke dalam daftar 100 Most Popular Cakes in the World dan 50 Best Cakes in the World.

Daftar tersebut dibuat oleh Taste Atlas pada Rabu (6/7/2022). Kue Putu pun menjadi satu-satunya kudapan asal Indonesia yang menembus ranking tersebut.

Melansir dari Instagram Taste Atlas, Kue Putu berada di peringkat 86 dalam 100 Most Popular Cakes in the World dan 45 untuk 50 Best Cakes in the World.

Kue Putu pun berhasil mengalahkan St. honoré cake asal Prancis dan schwarzwälder kirschtorte dari Jerman.

Taste Atlas juga memberikan pengertian mengenai Kue Putu. Mereka menuliskan deskripsi Kue Putu yang dilabeli menjadi kue terenak dunia.

"Adonan tersebut secara tradisional dikukus dalam tabung bambu, sementara bagian tengah kue diisi dengan gula aren. Kue ini biasanya ditaburi kelapa parut segar," tulis Taste Atlas di laman resmi mereka.

Terbaru, Taste Atlas merilis daftar salad terbaik dunia. Salah satu makanan tradisional Indonesia kembali masuk ke dalam daftar tersebut.

Pecel berada di ranking 13 daftar 50 Best Salads di bulan Juli 2022 versi Taste Atlas. Mereka pun menuliskan bahwa Pecel berasal dari Jawa Timur.

"Pecel Indonesia dapat merujuk pada bumbu kacang yang harum atau kombinasi saus dan berbagai sayuran, ketika itu biasa disebut sebagai salad. Sausnya dibuat dengan kacang panggang dan rempah-rempah yang mencakup cabai, gula merah, bawang putih, air asam, terasi, daun jeruk purut, garam, dan kencur, jahe. Kuahnya memiliki ciri khas rasa manis dan pedas. Saat disajikan dengan nasi, hidangan ini diberi nama nasi pecel," tulis Taste Atlas.