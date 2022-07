Diskon Promo Kuliner 7.7, dari Pizza Hut hingga Es Teler 77

Bisnis.com, JAKARTA - Di tanggal 7 bulan 7 2022 kali ini, banyak diskon dan promo menarik kuliner yang bisa Anda nikmati dalam program spesial 7.7.

Aneka makanan dan minuman bisa Anda dapatkan dengan diskon hingga 50 persen atau harga spesial.

Tawaran ini, berlaku mulai dari 7 Juli hingga beberapa hari ke depan.

Baca Juga : Selain Promo JCO, Ini Daftar Promo Kuliner Bulan Juli 2022

Berikut daftar diskon dan promo kuliner di program 7.7:

1. Es Teler 77

Diskon 40% Off di @esteler_77

Baca Juga : Sektor Pariwisata Pulih Secara Bertahap, Kemenparekraf Promosikan Wisata Minat Khusus

Spesial kejutan buat Sobat 77 menyambut genapnya 40 tahun Es Teler 77!!

Nikmati diskon sebesar 40% untuk semua menu di Es Teler 77 dari tgl 7-10 Juli 2022

S&k:

1. Berlaku untuk dine in dan take away

2. Tidak berlaku untuk menu paket

3. Promo tidak dapat digabungkan dgn promo lainnya

4. Minimum pembelian 100.000

2. Kedai es Jadoel

PROMO 77% Promo special 7.7 ‼️ES NYA INDONESIA????????

Ketik ????“ES JADOEL” Hanya di SHOPEEFOOD!

@Kedaiesjadoel.id

????DISKON SampaiDengan 77%✨*Transaksi Online Order

PROMO Harga per menu cuma Rp. 5,520

S&K :

- Berlaku selama voucher tersedia

- Hanya berlaku di SHOPEE FOOD

*Ketentuan Lain dapat di lihat di Kode Promo SHOPEE FOOD

*Harga belum termasuk biaya layanan & pengiriman

*Harga setelah menggunakan kode promo SHOPEE FOOD

3. Kopi Soe

Let’s go nikmatin promo tanggal kembar 7.7????

⚡️ Potongan 7k untuk pembelian menu Kopi Soe Goela Merah, Kopi Rum, Rum Roegal, 2 Croffle Kayu Manis

⚡️ 77K dapat 5 minuman! Es Kopi Rum, Kopi Soe Ice Shaken, Es Terik, 2 Es Thai Tea

Tunggu apa lagii ya kann? Langsung cus ke outlet Kopi Soe terdekat atau pesen via ojol kesayangan kamyuu????

Syarat dan ketentuan berlaku :

- Hanya berlaku di tanggal 7 - 9 Juli 2022

- Promo berlaku di semua outlet (kec. Bandara)

- Harap masukan kode promo diaplikasi ojol kalian untuk mendapatkan extra diskon

4. Kopi Kenangan

Cuma hari ini! Ada PROMO 7.7 dari GoPay khusus di aplikasi Kopi Kenangan!

Dapatkan cashback 10RB* dengan melakukan minimal transaksi 50RB di aplikasi Kopi Kenangan dan memilih pembayaran menggunakan GoPay!

Kuota promo TERBATAS! Buruan buka aplikasi Kopi Kenangan sekarang dan pesan minuman favorit kamu!

5. Xiboba

Minuman Favorite di @xiboba.indonesia , hanya mulai 12Ribu aja!!! ????????????

Menjawab request semua #TeamXIBOBA yang sudah menunggu dari awal bulan Juli, BESOK @xiboba.indonesia kabulin request kamu dengan memberikan promo ALL TIME FAVORITE!

Semua menu favorite @xiboba.indonesia bisa kamu nikmati mulai dari tanggal 7-10 dan 21-24 Juli 2022, dan harganya mulai dari Rp. 12.000 loh ????! Yuk dicatat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan menu favorite kamu ????:

✔️ Kamis: Salted Caramel Boba Fresh Milk Rp. 15.000

✔️ Jumat: Crunchy Signature Kakao Rp. 15.000

✔️ Sabtu: Brown Sugar Boba Fresh Milk Rp. 12.000

✔️ Minggu: Signature Biscoff Dalgona Rp. 19.000

6. Pizza Hut Delivery

HARI INI! PAKET BIG BOX PHD cuma 99RIBU AJA !!! Khusus hanya di tanggal 7 Juli 2022

Promo berlaku untuk pemesanan Takeaway dan Delivery Via 1500600, datang langsung ke Outlet PHD terdekat, atau pesan Online Via Aplikasi Pizza Hut Indonesia atau www.pizzahut.co.id.

Harga 99Rb sudah termasuk pajak dan berlaku kelipatan!

Promonya Tidak berlaku untuk pemesanan Via GoFood/GrabFood/ShopeeFood ya.

7. McDonalds

BESOK !! DISKON 50% maksimum 50RIBU di MCD ‼️ LUMAYAN BANGET NGAK SIH ^_^

CATAT TANGGALNYA YAH‼️

HANYA DI 07 JULI 2022

Dengan melakukan transaksi minimum Rp 50 ribu, dapatkan cashback / diskon 50% dengan menggunakan : BRImo, BNI mobile, Cashbac, Indodana, LinkAja, OVO, PermataMobile X dan Uangme

Promo berlaku tanggal 7 Juli 2022.

Berlaku transaksi minimum Rp 50.000 (sudah termasuk pajak dan biaya take away) akan mendapat cashback / diskon 50% maksimum Rp 50.000.

Program promosi ini hanya berlaku untuk TAKE AWAY atau melalui DRIVE THRU di seluruh restoran McDonald’s Indonesia

Berlaku maksimal 1x transaksi promo / akun

Cashback akan diterima maksimal dalam 5 (lima) hari kerja

Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

8. Panties Pizza

PIZZA CUMA 20.000 PERAK!! ????????

Khusus tanggal 7 Juli 2022 ya, Champs!

Syarat & ketentuan :

- Berlaku varian pizza tertera

- Berlaku dine in & take away

- Berlaku kelipatan

- Selama jam operasional

- Belum termasuk PB1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :