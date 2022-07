Selain Promo JCO, Ini Daftar Promo Kuliner Bulan Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA—Mengawali bulan Juli tidak lengkap tanpa berburu promo kuliner.

Setiap bulannya, memang ada saja gerai food and beverage yang menawarkan promo kuliner makanan dan minumannya.

Entah berupa diskon atau harga spesial.

Mulai dari Waroeng Steak & Shake hingga McD, berikut promo makanan dan minuman di bulan Juli yang dapat memuaskan perut Anda dengan harga yang murah meriah.

1. Waroeng Steak & Shake

Bagi kamu para pelajar dan mahasiswa, nikmati liburanmu dengan promo dari Waroeng Steak & Shake. Paket promo Schooliday berlaku dari tanggal 4 hingga 17 Juli 2022 pada pukul 14.00 - 17.00. Pelanggan wajib menunjukkan kartu pelajar / mahasiswa, bisa dalam bentuk fisik, elektronik maupun foto dan berlaku untuk pembelian langsung.

2. Chigo

Promo kupon diskon Chigo kembali hadir di bulan Juli mulai dari Rp7.273 saja. Promo berlaku mulai dari 4 Juli hingga 7 Agustus 2022 di outlet Chigo area Jabodetabek dan Medan secara pemesanan langsung. Promo ini dapat digunakan berkali-kali dengan menunjukkan kupon digital serta postingan Instagram dari @chigo.id

3. Panella Brazilian Barbeque

Anda bisa mencoba daging wagyu di Panella Brazilian BBQ dengan promo buy 1 get 1 Wagyu Supreme. Promo mulai berlaku dari tanggal 4 hingga 17 Juli 2022 pada pukul 11:00 - 21:00. Berlaku kelipatan di semua cabang Panella Brazilian BBQ dan tidak bisa digabung dengan promo lainnya.

4. Gokana

Order 3 menu di Gokana hanya Rp87.000 saja via GoFood pada tanggal 1-15 Juli 2022. Harga sudah termasuk tambahan diskon 35% hingga Rp55.000 dari harga promo di GoFood. Pastikan saldo Gopay kamu tersedia minimal sebelum harga diskon dan ongkir agar potongan bisa dilakukan secara otomatis di halaman checkout.

5. McD

Diskon 50% maksimum Rp50.000 di McD pada tanggal 7 Juli 2022 dengan menggunakan BRImo, BNI mobile, Cashbac, Indodana, LinkAja, OVO, PermataMobile X dan Uangme. Program promosi ini hanya berlaku untuk take away atau melalui drive thru di seluruh restoran McDonald’s Indonesia. Berlaku maksimal 1x transaksi promo / akun dan cashback akan diterima maksimal dalam 5 hari kerja.

6. J.CO

Mulai tanggal 4 hingga 8 Juli 2022, promo I LOVE J.CO dapat dinikmati mulai dari Rp54.000 saja. Ada banyak promo untuk donuts, beverages, hingga jcool couple di seluruh J.CO yang ada di Indonesia.

7. Kuramen

1000 followers pertama @kuramen.id akan mendapatkan ramen gratis untuk menu yang sudah ditentukan yaitu Signature Ramen dan Dry Spicy Sauce Ramen. Promo ini berlaku mulai dari 2 hingga 15 Juli 2022 dengan menunjukkan bukti follow ke outlet langsung. Hanya untuk 50 pembeli pertama setiap harinya.

8. Paddle Pop

Menyambut liburan sekolah, Paddle Pop memberikan promo murah yaitu Rp12.000 saja untuk pembelian 3 minions cup. Bisa dibeli di Indomaret mulai 29 Juni-12 Juli 2022.

