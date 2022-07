Menikmati Mie Instan Layaknya Suki & Grill di Mas'Akin Resto

Mas'Akin (@mas__akin) sendiri merupakan resto hidangan khusus mie instan lokal dan impor. Pihaknya juga merupakan waralaba pertama dari NasPao yang merupakan pencetus nasi all in one dengan produk andalnya rice burger & nasi tim.