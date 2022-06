Deretan Promo Kuliner Spesial HUT Jakarta ke-495 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati hari ulang tahun ke-495 tahun kota Jakarta hari ini, 22 Juni 2022, sejumlah bisnis kuliner memberikan promo dan diskon istimewa.

Buat kamu pecinta kuliner, ini waktunya berburu promo dan diskon kuliner sambil menikmati kota Jakarta.

Berikut deretan promo dan diskon kuliner yang bisa Anda nikmati hari ini, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-495 DKI Jakarta :

1. Krispy Kreme

BELI 2 LUSIN DONUTS cuma 100RIBU AJA ! CUMA 1 HARI tanggal 22 JUNI 2022 AJA

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. berlaku pembelian langsung di SELURUH store kecuali Bandara store

2. berlaku juga pembelian di delivery partner (Gofood, GrabFood, Shopeefood dan Traveloka Eats)

3. berlaku hanya tanggal 22 JunI 2022

4. berlaku untuk pembelian 1 lusin Fixed basic assorted sesuai gambar + 1 lusin mix classic

--

Varian Fixed Assorted favorit :

3 pcs peanut ring

3 pcs chocolate iced

3 pcs mint sprinkles

3 pcs rainbow sprinkles

--

Varian mix classic :

4 pcs Cinnamon Sugar

4 pcs Sugar icing

4 pcs Original Glazed

2. Abuba Steak

Dalam rangka memeriahkan 495 Jakarta Hajatan, @abubasteak_ punya promo spesial nih!

Nikmati Grilled Chicken Steak + Lemon Tea cuman 49rb-an aja ????

Promo ini HANYA berlaku di tgl 22 Juni esok, khusus outlet @abubasteak_ JAKARTA dari jam 14.00-17.00, buruan set alarm kalian untuk BESOK yaa, steakholic.

3. KFC

ELI 1 GRATIS 1 BUAT KALIAN dari KFC dalam rangka HUT JAKARTA KE 495 ^_^

BELI Paket Super Besar 2 GRATIS Super Mantap 1 !!

Kalian udah bisa dapat 3 Potong Ayam KFC, 2 Nasi, dan 2 Coca Cola. Cuma Rp. 49.545 (sebelum pajak).

Yuk Cusss langsung ke gerai KFC Favoritmu yang ada di Jakarta.

Syarat dan ketentuan ;

- Berlaku hanya pada tanggal 22 Juni 2022

- Berlaku Dine in, take away dan Drive-thru.

- Tidak berlaku pesanan besar dan catering.

- Tidak berlaku pembayaran menggunakan Gift-N

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga sebelum pajak 10%

- Tidak Berlaku di store Bandara dan maksimal 2 Paket dalam 1 transaksi.

4. Waroeng Steak & Shake

Untuk memperingati HUT DKI Jakarta, Waroeng Steak & Shake memberikan harga spesial untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Syarat dan Ketentuan:⁣

- Promo berlaku dari tanggal 21 - 23 Juni 2022⁣

- Promo berlaku selama jam operasional (khusus dine in hanya berlaku di jam 13.00 - 17.00)⁣

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (bisa dine in atau takeaway)⁣

- Setiap pembelian promo tidak diperbolehkan untuk memilih varian rasa dari Milkshake Special (sesuai dengan poster)⁣

- Promo hanya berlaku di outlet Waroeng Steak & Shake yang ada di DKI Jakarta⁣ (Palmerah, Kalimalang, Cempaka Putih, Utan Kayu, Rawamangun, Tebet dan Grogol)

5. Dapur Solo

Beragam pilihan paket menu HUT Jakarta bisa kamu pilih sesuai seleramu! Hanya 49,5 ribu, kamu bisa nikmati menu makanan khas Jakarta.

Paket HUT 1

Gado-Gado + Es Cendol

Paket HUT 2

Nasi Uduk Special Ayam + Es Cincau Hitam

Paket HUT 3

Nasi Uduk Special Empal + Es Cincau Hitam

Paket HUT 4

Nasi Uduk Special Ayam + Es Teh Manis

Paket HUT 5

Nasi Uduk Special Empal + Es Teh

Paket HUT 6

Soto Betawi + Nasi Putih

