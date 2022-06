Staf Bandara Soekarno Hatta, 10 Terbaik di Asia

Bisnis.com, JAKARTA - Staf di bandara Soekarno Hatta Jakarta masuk dalam 10 terbaik di kawasan Asia, berdasarkan pemeringkatan SkyTrax world airport best kategori World's Best Airport Staff in Asia 2022.

Penghargaan untuk layanan Staf Bandara Terbaik menilai gabungan dari kualitas layanan Staf (sikap, keramahan, efisiensi) yang diberikan di seluruh posisi garis depan di bandara.

Ini termasuk staf yang bekerja untuk konter bantuan, Info Pelanggan, staf Imigrasi dan keamanan, toko, gerai makanan dan minuman - semua staf yang menghadap pelanggan.

Berikut daftar 10 staf bandara terbaik di Asia menurut pemeringkatan dari Skytrax tersebut:

Singapore Changi Seoul Incheon Tokyo Haneda Kansai Tokyo Narita Centrair Nagoya Haikou Meilan Hong Kong Jakarta Fukuoka

