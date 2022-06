WIR Group Kembangkan Platform Metaverse di 22 Negara Mediterania

Bisnis.com, JAKARTA - WIR Group bekerja sama dengan Mediterranean Tourism Forum dalam membangun platform Metaverse for Mediterranean Countries” untuk negara – negara Mediterania yang termasuk dalam anggota Mediterranean Tourism Forum.

Mediterranean Tourism Forum merupakan lembaga nirlaba dan nonpemerintah yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Malta. Lembaga ini secara konsisten memberikan perhatian kepada pengembangan pariwisata di kawasan Mediterania.

Nota Kesepahaman untuk kerja sama ini ditandatangani bersama oleh Andrew Agius Muscat, Secretary General Mediterranean Tourism Forum dan Yasha Yasrin Chatab, Overseas Business Director and Government Relations WIR Group di Malta.

Ditunjuknya WIR Group oleh MTF untuk mengembangkan metaverse di kawasan Mediterania, menunjukkan pengakuan global akan kemampuan dan keahlian WIR Group yang terus bekerja keras melakukan inovasi dan upaya pengembangan teknologi yang sejalan dengan tujuan WIR Group, yakni providing a liveable world of metaverse for everyone.

Selama ini kawasan Mediterania dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata global yang memegang peranan kunci dalam menggerakkan perekonomian Uni Eropa, dengan pangsa sebesar 30% dari pasar pariwisata global dan kontribusi sebesar 23% pendapatan global dari sektor pariwisata.

Menurut artikel Over 60 Millennial Travel Statistics (2022), ketika melakukan perjalanan wisata, Gen Z dan generasi Milenial - yang sangat familiar dengan penggunaan teknologi digital - memiliki kecenderungan untuk fokus pada pengalaman yang terasa otentik dan kental akan nilai warisan budaya. Masih menurut artikel tersebut, teknologi digunakan untuk memesan jasa atau produk travel, di mana sebanyak 66 persen Milenial memanfaatkan teknologi digital melalui smartphone.

Sementara data hasil penelitian lain yang dilakukan Advisia juga mengungkap bahwa 69,35% Gen Z yang disurvei menunjukkan sikap positif terhadap metaverse, dan sebanyak 65,81% bersedia mengeluarkan uang untuk metaverse. “Dari data-data itu kami melihat pengembangan pariwisata melalui teknologi metaverse di negara-negara kawasan Mediterania ini dapat menjadi terobosan dan alat dalam menentukan strategi yang tepat untuk menyasar para wisatawan masa depan (NextGen tourist),” ujar Yasha Chatab.

Sebelumnya WIR Group mendapat kehormatan dengan menerima penghargaan dari Mediterranean Tourism Forum atas inovasi dan komitmennya dalam mendukung pengembangan industri pariwisata di Malta melalui pengembangan teknologi dan program edukasi yang mendorong hadirnya teknologi Augmented Reality dalam industri pariwisata di negara itu.

