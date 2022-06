7 Memorial Perang Paling Terkenal di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Perang memberikan kenangan buruk pada siapa saja yang mengalaminya.

Hilangnya korban jiwa, banyaknya korban luka, hingga trauma psikologis muncul dalam sebuah perang.

Di beberapa negara di dunia, perang diabadikan dalam sebuah memorial untuk mengenang peristiwa menyedihkan tersebut.

Berikut adalah beberapa peringatan perang paling terkenal yang perlu Anda kunjungi setidaknya sekali seumur hidup Anda.

1. Pusat Genosida Choeung Ek di Phnom Penh, Kamboja

Situs peringatan ini memperingati lebih dari satu juta orang yang dieksekusi selama rezim Khmer Merah antara tahun 1975 dan 1979. Situs selama rezim Khmer Merah juga dikenal sebagai Ladang Pembunuhan. Situs kuburan massal yang dulunya memiliki sejarah yang sangat menyedihkan dan menakutkan di baliknya. Khmer Merah adalah salah satu rezim paling kejam di dunia. Sekarang situs tersebut memiliki stupa Buddha. Di sini Anda juga dapat melihat pajangan lebih dari lima ribu tengkorak dan tulang manusia.

2. Peringatan 9/11 di New York, AS

Situs peringatan ini dibuka pada 11 September 2011, satu dekade setelah serangan teroris yang menghancurkan di World Trade Center pada 11 September 2001. Tempat di mana Menara Kembar yang ikonik pernah berdiri, sekarang memiliki dua kolam pantul dengan panel perunggu yang memiliki nama semua orang yang kehilangan nyawa mereka selama serangan itu.

3. Peringatan Holocaust di Berlin, Jerman

Peringatan Holocaust di Berlin dibuka pada 10 Mei 2005 untuk menghormati nyawa semua orang Yahudi yang tewas selama pemerintahan Nazi. Ada Pusat Informasi yang harus Anda kunjungi karena di sini Anda akan menemukan semua informasi tentang korban Holocaust. Ada empat kamar bertema, yaitu – Kamar Nama, Kamar Keluarga, Kamar Dimensi, dan Kamar Situs. Tugu peringatan itu juga menyimpan barang-barang pribadi para korban seperti foto, surat, dan buku harian. Kunjungan ke Holocaust Memorial akan terpatri dalam pikiran Anda untuk waktu yang sangat lama.

4. Gerbang India di New Delhi, India

Salah satu monumen yang paling dikenal di India adalah Gerbang India, yang sebelumnya dikenal sebagai Tugu Peringatan Perang Seluruh India. Gerbang India terletak di ibu kota New Delhi dan merupakan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di kota. Ini adalah peringatan untuk semua 84000 tentara Angkatan Darat India Inggris yang kehilangan nyawa mereka dalam Perang Dunia Pertama. Tugu peringatan itu juga menampung struktur lain—senapan terbalik dengan helm perang di atasnya, dikelilingi oleh api di empat sisinya—dikenal sebagai Amar Jawan Jyoti. Struktur ini menandai Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1972.

5. Monumen Perang Vietnam di Washington, D.C., AS

Vietnam War Memorial dibangun untuk menghormati tentara Amerika yang bertempur dalam Perang Vietnam (1955-75). Ada total 58318 nama yang terdaftar sebagai Missing in Action atau Killed in Action. Vietnam War Memorial, juga disebut The Wall, juga merupakan monumen nasional.

6. Sepatu di Bank Danube di Budapest, Hongaria

Terletak di sisi Pest dari Danube Promenade di Budapest adalah peringatan unik ini. Itu didirikan pada 16 April 2005, untuk menghormati orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Milisi Hungaria Fasis di Budapest selama Perang Dunia Kedua. Kenapa sepatu? Orang-orang Yahudi itu diperintahkan untuk melepaskan sepatu mereka dan berdiri di pinggir agar tubuh mereka bisa jatuh ke sungai setelah mereka ditembak. Sepatu besi ini mewakili nyawa yang hilang.

7. Monumen Perdamaian Hiroshima di Hiroshima, Jepang

Sebelum pengeboman Hiroshima tahun 1945 yang menghancurkan, bangunan itu adalah Balai Promosi Industri Prefektur. Setelah pengeboman, yang tersisa darinya, atau kota, adalah struktur ini. Ada sebuah plakat yang mengatakan, “Biarkan semua jiwa di sini beristirahat dalam damai. Karena kami tidak akan mengulangi kejahatan itu.” Monumen perdamaian ini adalah salah satu tempat paling menyedihkan namun penting untuk dikunjungi. Situs ini dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1996.

