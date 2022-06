The Cave Bali, Sajikan Sensasi Menikmati Santapan di Dalam Gua

Bisnis.com, JAKARTA - Pecinta kuliner, jika Anda ingin menikmati santapan dengan suasana dan tempat yang unik, menarik serta menantang, mungkin The Cave di Bali adalah jawabannya

Restoran milik Chef Ryan Clift ini, adalah restoran bawah tanah yang berada di dalam gua.

Ddikutip dari laman resminya, dalam restoran itu, tersedia 22 kursi yang menyajikan menu lezat tujuh hidangan dengan pasangan anggur dan koktail eksklusif The edge.

Adapun, gua itu berada di bawah tanah dan diklaim ditemukan pada tahun 2013 saat pembangunan vila baru.

Selanjutnya, gua itu dilestarikan, dan sekarang siap untuk menyambut tamu untuk pengalaman bersantap yang unik di antara stalagtit dan dinding bulan sabit yang melapisi keajaiban alam ini.

Chef Ryan Clift lahir di Devizes, Inggris, karir kuliner Ryan Clift dimulai pada usia dini 14 tahun. Dia tertarik pada energi tinggi dan suasana dapur sejak usia muda dan dilatih di bawah beberapa koki terhebat dunia termasuk Marco-Pierre White, Peter Gordon, dan Emmanuel Renaut.

Baca Juga : Inspirasi Memulai Bisnis Kuliner Hanya dari Dapur Rumahan ala Tiwu Rayie

Dia pindah ke Melbourne, Australia pada tahun 1999, di mana dia menjabat sebagai kepala koki dari Vue de Monde yang diakui secara kritis oleh Shannon Bennett. Pada tahun 2008 ia mendirikan usaha sendiri, Tippling Club di Singapura. Dikenal dengan masakannya yang progresif, avant-garde, dan koktail yang sama-sama inventif, Tippling Club dengan cepat naik ke peringkat 20 Restoran Terbaik Asia di The Miele Guide—panduan bersantap independen dan otoritatif pertama dari restoran-restoran terbaik di kawasan ini.

Pada tahun 2011, Ryan adalah presenter pertama yang berbasis di Singapura di kongres kuliner Madrid Fusión yang terkenal di dunia; dan dua tahun kemudian, Tippling Club mengantongi lima penghargaan di World Gourmet Summit Awards of Excellence, termasuk Restaurant of the Year dan Bar of the Year yang didambakan. Pada tahun 2014, Tippling Club dilantik ke dalam jaringan global Krug Ambassade yang terkenal, menempatkan Ryan sebagai salah satu dari tiga koki Krug Ambassade di Singapura. 2017 melihat peningkatan peringkat regional Tippling Club—menempatkan posisi ke-27 di 50 Restoran Terbaik Asia dan ke-11 di 50 Bar Terbaik Asia—dan pada saat yang sama membawa pulang kehormatan Best International Restaurant Bar di Tales of the Cocktail's Spirited Awards.

Merek gastronomi modern khas Ryan telah membuatnya menjadi perlengkapan rutin di festival makanan terkemuka di seluruh dunia. Dia telah mempresentasikan di San Sebastián Gastronomika yang bergengsi, 'Worlds of Flavour' The Culinary Institute of America, Crave Sydney International Food Festival, Gourmet Abu Dhabi, CHEFDAYS di Jerman, Identità Golose di Milan dan Festival Makanan Omnivore di Paris dan Brussels, untuk sebutkan beberapa. Selain sekutu, Ryan adalah orang yang alami dalam hal Televisi, dari National Geographic Specials-nya di India dan Korea, hingga 8 episode Mobile Chef Singapore hingga menjadi juri di 'Eat List Star', kompetisi televisi realitas untuk kebangkitan Asia. tokoh kuliner.​

Pengalaman bersantap di The Cave:

Makan siang: 12.30 – 14.30 Kamis hingga Minggu

Makan malam: 17.30 – 19.30

Makan malam tempat duduk kedua: 9.00 malam - 11.00 malam

Menu tujuh hidangan disajikan secara bersamaan dengan 7 selingan di antara waktu makan yang diproyeksikan di dinding gua yang bersejarah dan alami.

Harga:

IDR 1.400.000++ 7 set menu

IDR 3.200.000++ 7 menu set menu dengan wine dan cocktail pairing

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :