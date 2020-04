10 Negara Tujuan Favorit Pengguna Tinder Secara Virtual

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak diberlakukannya pembatasan sosial oleh pemerintah dari 1 bulan lalu, setiap orang pasti harus tetap di rumah.

Namun, bagi pengguna Tinder termasuk di Indonesia, mereka masih dapat “berlibur” ke kota-kota lain dan berkenalan dengan orang baru dari seluruh dunia melalui fitur Passport

Fitur yang digratiskan oleh Tinder selama bulan April ini, telah menghasilkan lebih dari 3 miliar swipe dalam sehari. Selain itu, data awal dari fitur Passport ini menunjukkan para pengguna Tinder di penjuru dunia saling terhubung, mulai dari kota-kota di Amerika Serikat, Eropa hingga Asia.

Dengan situasi saat ini, pengguna Tinder Passport dapat “berlibur” dan berkenalan dengan orang baru dari berbagai kota. Berikut 10 kota tujuan paling favorit bagi pengguna Tinder Passport di seluruh dunia:

Los Angeles New York London Paris Amsterdam Madrid Tokyo Barcelona Seoul Stockholm

Sedangkan untuk para pengguna fitur Passport di Indonesia, mereka lebih memilih kota tujuan yang familiar, seperti Jakarta, Singapura, Bandung, Seoul, dan Tokyo.

Berikut beberapa tips agar “passporting” kamu menjadi lebih menyenangkan.

Perbarui aplikasi Tinder Anda ke 11.12 IOS dan Android, sehingga dapat membuka akses fitur Passport secara gratis.

Kalau kamu belum tahu, Tinder telah gratiskan fitur Passport selama bulan April 2020. Fitur ini memungkinkan kamu untuk “jalan-jalan” dan berkenalan dengan teman-teman baru di seluruh dunia walaupun dari rumah saja. Supaya passporting ini berhasil, Tinder ingin berbagi jurus jitu supaya passporting kamu berhasil.

1. Foto profil = Boarding Pass

Kalau kamu mau pergi ke kota yang sedang musim dingin pasti kamu akan memilih baju yang tepat biar tidak salah kostum atau saltum. Begitu juga dengan profil kamu. Pastikan foto profil kamu mencerminkan negara yang kamu tuju. Misalnya, kalau kamu ingin passporting ke kota yang saat ini sedang musim panas seperti Madrid, Roma, atau Meksiko, pasang foto yang mencerminkan kamu familiar dengan negara tropis seperti sedang di pantai atau bersantai di bawah matahari. Selain itu, kalau kamu sebelumnya sudah pernah mengunjungi negara/kota yang kamu passporting, sangat dianjurkan kamu memasang foto tersebut di profil kamu. Foto tersebut bisa menjadi topik pembicaraan sama match baru kamu.

2. Mulai petualanganmu di “luar negeri”

Masih bingung cara mengaktifkan fitur Passport di Tinder kamu? Ikuti langkah-langkah ini.

Pilih ikon profil

Buka pengaturan

Scroll down dan pilih lokasi

Pilih lokasi baru

Mulai swiping

3. Percakapan awal adalah kunci keberhasilan passporting

Peraturan nomor satu ketika passporting: Jangan pakai google translate untuk menerjemahkan pick-up lines kamu. Tinder membagikan icebreaker supaya percakapan kamu selama passporting berhasil, seperti:

4. Not just for tropical destinations.

Fitur Passport tidak hanya membawa kamu ke negara yang selama ini ingin kamu kunjungi. Dalam masa social distancing ini, kamu kerap merasa ingin kembali ke suatu kota yang meninggalkan kesan mendalam untukmu. Dengan fitur Passport, kamu bisa mengunjungi kota tersebut dan berkenalan dengan pengguna Tinder di kota itu. Jarak tidak membiarkan kamu terhambat untuk bernostalgia bersama kenalan baru.



5. Kamu dapat “berkeliling dunia” kemanapun



Kamu bisa berpindah lokasi sebanyak yang kamu mau saat menggunakan fitur Passport. Tidak perlu khawatir mengenai zona waktu yang berbeda. Perbedaan waktu bukan menjadi penghalang kamu menemukan match baru. Profil kamu tetap akan muncul selama 24 jam setelah kamu meninggalkan kota itu, jadi calon match kamu tetap bisa swipe right walaupun kamu sudah berpindah kota.

