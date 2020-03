Cultureroyale Indonesia Bidik Segmen Menengah ke Bawah

Bisnis.com, JAKARTA - Menginjak usia 11 tahun, PT. Cultureroyale Indonesia atau Culture Royale Group yang merupakan perusahaan F&B and Hospitality meluncurkan brand terbaru.

Managing Director PT. Cultureroyale Indonesia, Derrick Buntaran memperkenalkan unit bisnis terbarunya yaitu Table & Tray Catering Company ya g merupakan bisnis katering dengan menyasar pada segmen pasar middle ke bawah dengan harga terjangkau.

Tampil lebih fresh dan modern dengan warna dominan ungu, T&T siap untuk memberikan pelayan terbaiknya hingga menjadikan momen atau acara spesial anda tak terlupakan dan berkesan.

Didukung oleh tim yang sudah berpengalaman dalam bidang food and beverage, T&T akan melayani berbagai event, seperti MICE (meeting, Incentive, Conference & Exhibition), Gathering, Wedding, Private Event dan Gala Dinner.

“Harapan saya dengan peluncuran Table and Tray, mampu untuk melayani dan memuaskan segmen market menengah yang selama ini belum bisa kami layani dengan baik secara group. Table and Tray kami buat untuk menjawab tantangan dan juga keunikan market menengah yang dinamis dan cepat yang juga memiliki karakter nasionalis yg tinggi. Table and Tray mengusung kuliner dikawasan Asia dan tentunya Nusantara sebagai unique selling point.” ungkap Derrick Buntaran – Managing Director PT. Cultureroyale Indonesia dalam siaran pers yang diterima Bisnis.

Selain memperkenalkan brand terbarunya kepada khalayak, di acara tersebut para tamu juga dapat mencicipi serta melihat proses pembuatan atau live cooking menu-menu Signature dari T&T seperti Mongolian BBQ, Tossed Instant Noodle with Spicy Shrimp Paste, Topped with Eby Kakiage, Nasi & Lontong Gandul, Nasi Liwet Daun Jeruk Komplit dan Rujak Ice Cream.

