GrabFood Luncurkan 3 Fitur Baru, Ada Layanan Take Away

Bisnis.com, JAKARTA – Hadi Surya Koe, Head of Marketing GrabFood, Grab Indonesia mengatakan, untuk lebih meningkatkan pengalaman pemesanan makanan, GrabFood memperkenalkan tiga fitur baru mulai dari layanan take away digital, pesan terjadwal, hingga pesan bareng teman.

Tahun lalu GrabFood telah meluncurkan lebih dari 130 fitur dan peningkatan teknolog untuk menjembatani gap suplai dan permintaan makanan melalui jaringan cloud kitchen kami.

Selain itu, mereka juga telah menciptakan ribuan menu baru GrabFood Signature bersama dengan mitra merchant untuk memberikan lebih banyak pilihan santapan kepada para pelanggan.

“Tak hanya meningkatkan kemudahan pesan-antar makanan, kami juga telah bermitra dengan lebih dari 20,000 merchant untuk meluncurkan layanan pesan makanan untuk dibawa pulang (take away) digital terbesar di Indonesia yang disebut GrabFood Ambil Sendiri. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dan memiliki nilai tambah bagi para pengguna, serta berinvestasi pada platform kami dalam mengembangkan layanan terbaik didukung oleh teknologi kelas dunia,” ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Rabu (11/3/2020).

Berikut beerapa fitur terbaru yang akan diluncurkan secara bertahap oleh GrabFood

1. Ambil Sendiri

Fitur ‘Ambil Sendiri’ untuk melakukan pemesanan take away digital di salah satu dari 20,000 mitra merchant Grabfood. Kemudian, akan diberikan estimasi waktu pengambilan pesanan dan notifikasi yang memberitahu bahwa makanan yang kamu pesan telah siap untuk diambil. Langsung datangi konter mitra merchant untuk mengambil pesananmu. Sementara yang lain masih mengantre untuk makanan mereka, kamu dapat segera menikmatinya.

Dirancang untuk menghemat waktu, fitur GrabFood ‘Ambil Sendiri’ memungkinkan pelanggan untuk memesan santapan untuk dibawa pulang tanpa harus antre di restoran favorit mereka berkat kenyamanan pembayaran non-tunai melalui OVO. Fitur Ambil Sendiri saat ini tersedia di area-area tertentu di Jakarta, Bandung, Bali, dan Yogyakarta.

2. Pesanan Terjadwal

Ketika kamu sedang menyelenggarakan pesta makan-makan, baik di kantor maupun di rumah, sekarang kamu bisa mengatur waktu pemesanan berkat fitur ‘Pesanan Terjadwal’. Kamu dapat melakukan pemesanan GrabFood mulai dari dua jam bahkan dua hari sebelumnya, serta mengirimkannya ke lokasi kamu pada jadwal pengiriman yang kamu pilih. Untuk menambahkan variasi hidangan, kamu juga bisa pesan dari hingga empat restoran yang berbeda secara bersamaan dengan fitur ‘Multi Order’.

3. Pesan bareng-bareng

Dengan fitur ini, tujuh orang bisa memesan makanan bareng dengan sekali order lewat satu tautan digital. Kamu cukup mengirimkannya ke enam orang lainnya dan mereka dapat menambahkan menu favorit di aplikasi Grab mereka sendiri. Tak perlu lagi berkeliling untuk mencatat pesanan teman-temanmu. ‘Pesan Bareng Teman’ dapat segera kamu nikmati pada Mei mendatang.

Pada tahun 2019, GrabFood mengalami pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) hingga 4,8x dan jumlah pengguna aktif meningkat sebesar 2,1x. GrabFood dipilih oleh konsumen di Indonesia (67%) sebagai platform pesan-antar makanan yang paling sering digunakan, diikuti dengan kompetitor sebesar 33% pada tahun 2020.





Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!