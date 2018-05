Manajemen Aviary Bintaro berfoto bersama dengan Panti Asuhan Yayasan Al Fajri, Pondok Jaya, Tangerang Selatan. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam rangka Ramadan sekaligus merayakan ulang tahun pertamanya, hotel Aviary Bintaro menggelar buka puasa bersama karyawan dan panti asuhan Yayasan Al Fajri, Pondok Jaya, Tangerang Selatan.

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (30/5/3018), acara tersebut diselenggarakan pada 25 Mei 2018 di hotel tersebut. Dalam buka puasa bersama ini, anak-anak panti asuhan juga mendapat bantuan makanan, perlengkapan sekolah, dan uang tunai dari Aviary Bintaro.

Acara itu pun menjadi ajang apresiasi bagi para karyawan yang sudah bekerja di Aviary Bintaro sejak berdiri setahun lalu.

"Kami mengusung tema olah raga yang menjadi bagian dari serangkaian acara ini karena dengan olah raga dapat menumbuhkan sikap positif di antara teman-teman. Sehingga dapat bekerja sama dengan baik, saling menolong, dan menghargai apa yang menjadi tujuan bersama," papar General Manager (GM) Aviary Bintaro Brafely Sahelangi.

Seluruh karyawan berfoto bersama dengan Direktur Aviary Bintaro Aswin Sumampau (keempat kiri)./Istimewa



Sebagai peringatan ulang tahun yang pertama, Aviary Hotel memberikan hadiah bagi para pemenang dalam berbagai cabang olah raga yang dipertandingkan serta Grand Trophy bagi departemen yang paling banyak mendapatkan hadiah. Adapun cabang yang dipertandingkan adalah bulutangkis, domino, dan futsal.

Ada pula pertandingan lain seperti cerdas cermat, kompetisi memasak, dan video yang diikuti para karyawan.

Di luar itu, hotel tersebut turut memberikan penghargaan kepada para karyawan berprestasi lewat kategori Employee of the Month, Employee of the Quarter, dan Employee of the Year. Penghargaan dan hadiah yang diberikan merupakan apresiasi terhadap dedikasi yang para karyawan terhadap Aviary Bintaro.