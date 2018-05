Share this post :

Cokelat - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – "Dapur Cokelat" baru saja meluncurkan produk terbaru “Cokelat Cinta Indonesia” yang terbilang 'aneh' sekaligus unik pada Senin (28/5) yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke—17 (sweet seventeen).



Produk terbaru ini berupa Praline Nusantara dengan 9 rasa kuliner Indonesia, mulai dari rasa rendang, soto, nasi uduk, sambal pecel, sambal kecombrong, sambal bawang, rempeyek, kunyit asam, hingga beras kencur. Terdengar aneh bukan? Tapi inovasi ini boleh dikatakan kreatif sekaligus nasionalis.



Pendiri Dapur Cokelat Ermey Trisniaty mengatakan, latar belakang kehadiran Praline Nusantara ini menjadi sebuah inspirasi karena kuliner, sambal, dan rempah merupakan identitas asli makanan khas Indonesia.



“Sebenarnya koleksi terbaru Cokelat Cinta Indonesia kali ini meneruskan kesuksesan Cokelat Cinta Indonesia pertama tahun lalu dengan menghadirkan cokelat bermotif batik nusantara. Cokelat Cinta Indonesia juga merupakan bentuk kebanggaan Dapur Cokelat terhadap Indonesia,” ujar Ermey dalam acara Launching Praline Nusantara, Senin (28/5) di Jakarta.



Hadir dalam acara yang sama, Chef Vindex Tengker, Advisor Asosiasi Culinary Professional mengungkapkan bahwa Praline Nusantara tersebut sangat tidak biasa dan kreatif.



“Inovasi Dapur Cokelat ini sesuatu yang baru. Supaya makan cokelat tidak enek karena terlalu manis, jadi dikombinasikan dengan rasa lain, seperti asin dan pedasnya masakan Nusantara. Ini sensasional,” ungkapnya.



Vindex menjelaskan bahwa peluncuran produk tersebut sangat tepat seiring dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap masakan Indonesia, baik masyarakat Indonesia sendiri ataupun masyarakat luar negeri karena sajian masakan nusantara dinilai tetap autentik dan khas.



Vindex mencontohkan masakan rendang. Seperti diketahui, rendang telah dinobatkan menjadi world most delicious in the world pada 2011 dan 2017. Citra rendang yang sudah sangat dikenal masyarakat dunia menjadi daya tarik tersendiri. Menurutnya, ini menjadi salah satu peluang inovasi yang tepat bagi Dapur Cokelat untuk mengkombinasikan cita rasa rendang ke dalam cokelat.