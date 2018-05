Share this post :

Kelezatan sepiring steak memang luar biasa, ya. Tak heran banyak orang yang gemar menyantapnya. Dagingnya yang penuh, teksturnya yang padat, dan sausnya yang lezat membuat steik begitu istimewa di mata para pencinta kuliner.

Bagi para pencinta steak, Anda wajib meluangkan waktu untuk berlibur ke Bandung karena di sini ada banyak tempat makan steak enak. Pilihan menunya amat beragam, sehingga Anda bisa menyesuaikannya dengan selera. Jika bingung memilih, Anda bisa melihat daftar steak di Bandung berikut ini yang direkomendasikan sesama foodie melalui Traveloka Eats.

Traveloka Eats adalah fitur terbaru dari Traveloka yang dapat membantu Anda untuk menemukan tempat makan yang menjadi favorit para pencinta kuliner. Anda juga bisa ikut memberi rating dan ulasan. pada kuliner yang disukai. Inilah rekomendasi tempat makan steak enak di Bandung menurut direktori Traveloka Eats!

1. Dakken Coffee & Steak

Photo Credit: @dakken_bandung (Instagram)

Tempat makan steak pertama di Bandung yang menjadi favorit di Traveloka Eats adalah Dakken Coffee & Steak. Steak yang dibuat menggunakan daging sapi dan ayam dengan menu cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah Tenderloin Steak, Sirloin Steak, Ox Tongue, Beef Burger Steak, Grilled Chicken Steak, dan Chicken Cordon Bleu.

Selain steik, restoran yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No 67 ini juga menyediakan menu lain seperti aneka seafood dan pasta. Jika tertarik mencicipi steak buatan Dakken Coffee & Steak, bawalah bujet sekitar Rp130.000 per orang dan datanglah pukul 10:00 – 22:00.

2. Abuba Steak

Photo Credit: @riniummuraisha (Instagram)

Pertama kali buka di Jakarta pada 1992, popularitas Abuba Steak meningkat seiring berjalannya waktu hingga mereka pun memutuskan untuk membuka berbagai cabang di tempat lain, salah satunya di Bandung. Bahkan, di Bandung sudah ada dua cabang yang bisa Anda temukan yakni di Jalan Pelajar Pejuang 45 No 70 (19:00 – 23:00) dan Jalan Prabu Dimuntur No 12 (11:00 – 24:00).

Karena sejak awal hanya fokus pada penjualan steik, opsi menu steak yang ditawarkan cukup banyak. Tidak hanya beef dan ayam, tetapi juga lamb chop, salmon, hingga dori. Anda bahkan dapat memilih jenis dagingnya, baik yang lokal maupun impor. Sedangkan, harganya berkisar Rp30.000 – Rp240.000.

3. Suis Butcher Steak House - Trans Studio Mall

Photo Credit: @suisbutcher (Instagram)

Berdiri sejak 1984, Suis Butcher Steak House dapat dikatakan sebagai salah satu kuliner legendaris di Bandung. Mulai dari Sirloin Steak, Tenderloin Steak, T-Bone, hingga Lamb Chop, semua bisa Anda pesan. Bahkan mereka juga menyediakan menu Mix Grill yang terdiri dari iga domba, dada ayam, daging tenderloin, dan sosis sapi. Tak ketinggalan pilihan saus sedap, seperti saus jamur, saus krim, dan saus barbeku.

Sejauh ini, Suis Butcher Steak House sudah membuka empat cabang di Bandung, yaitu di Jalan R.E. Martadinata No 201, Jalan Setiabudi No 174, Festival Citylink, dan Trans Studio Mall. Anda bisa datang pukul 11:00 – 23:00. Jangan lupa siapkan bujet sekitar Rp15.000 – Rp100.000 untuk menyantap tiap hidangannya.

4. Warung Steak Pasadena

Photo Credit: @kristian_prayogi (Instagram)

Siapa bilang Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa menikmati steik? Hanya dengan membawa bujet sekitar Rp20.000 – Rp90.000, Anda sudah bisa mencicipi steak buatan Warung Steak Pasadena, mulai dari Chicken Steak, Tenderloin dan Sirloin Steak, Oxtongue Steak, hingga Smoked Salmon.

Porsinya pun tidak mengecewakan. Biasanya, satu porsi steak disiram dengan saus dan disajikan dengan kentang goreng, jamur, wortel, buncis, dan bawang bombai. Pantas saja Warung Steak Pasadena menjadi salah satu favorit di Traveloka Eats. Tertarik ke sini? Anda bisa datang ke Jalan Sukamaju No 33 pada pukul 10:00 – 23:00.

5. Chiba Warung Steak

Photo Credit: @kris_ljourney99 (Instagram)

Di Jalan Dr. Susilo No 9, terdapat sebuah tempat makan spesialisasi steak bernama Chiba Warung Steak. Menu yang disajikan cukup beragam, beberapa di antaranya Sirloin Mushroom, Pepper Steak, Beef Cordon Blue, dan Chicken Cordon Bleu. Agar bisa mencoba menu-menu tersebut, Anda disarankan untuk menyiapkan bujet sekitar Rp150.000 – Rp200.000 per dua orang.

Setiap harinya, Chiba Warung Steak buka pukul 10:00 – 22:00 dan akan mencapai puncak ramai pada jam makan siang serta malam. Jadi, bagi yang kurang suka dengan suasana ramai, usahakan agar Anda datang lebih awal ya.

6. Double Steak

Photo Credit: @doublesteak.resto (Instagram)

Walau tempatnya menyerupai bangunan rumah biasa, Double Steak hampir tidak pernah sepi pengunjung. Di Traveloka Eats pun cukup banyak orang yang memberikan rating 4 dari 5 bintang untuk kualitas rasa makanannya. Di sini, menu steaknya dibagi menjadi beberapa kategori, yakni beef & lambs, chicken, dan fish. Harganya berkisar antara Rp30.000 – Rp60.000. Sangat terjangkau, bukan?

Selain steak, tempat makan yang berada di Jalan Jawa No 46 ini juga menawarkan beberapa hidangan lain seperti pasta, kentang, salad, dan sup. Anda bisa langsung datang pukul 09:00 – 22:00 jika memang tertarik makan steak di sini.

7. Justus Steak House

Photo Credit: @justussteakhouse (Instagram)

Menu steak di Justus Steak House terbagi menjadi dua kategori utama, yakni Specialty Steaks dan Premium Steaks. Specialty Steaks menggunakan daging lokal, sedangkan Premium Steaks menggunakan daging impor sehingga harganya relatif lebih mahal. Ada pula hidangan lain seperti sandwich, pasta, burger, sup, dan salad yang tak kalah menarik untuk dipesan.

Harganya cukup standar untuk ukuran steak. Bujet yang diperlukan untuk dua orang adalah sekitar Rp250.000. Jika tertarik mencoba makan di Justus Steak House, Anda bisa datang ke cabangnya yang berada di Jalan Cimanuk No 8 atau di Braga Citywalk lantai dasar, Jalan Braga No 99.

8. Obonk Steak

Photo Credit: @widyariia (Instagram)

Apabila sedang berada di kawasan Dago, sempatkan diri untuk mampir ke Obonk Steak. Alamatnya di Jalan Dipatiukur No 83. Anda bisa membeli steik sebagai menu yang berdiri sendiri atau dalam bentuk paket. Satu paket dibanderol dengan harga mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000, yang terdiri dari chicken crispy/ beef crispy/ chicken hp/ chicken strips dan es teh.

Tentunya masih ada menu-menu lain yang tak kalah menggiurkan untuk dicoba, misalnya seperti Burger Steak, Black Pepper HP, dan Chicken Cheese. Langsung saja datang pada pukul 11:00 – 23:00 dan siapkan bujet sekitar Rp70.000 untuk dua orang. Sangat terjangkau, bukan?

9. Burgundy Dine & Wine

Photo Credit: @burgundybdg (Instagram)

Di Traveloka Eats, restoran satu ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yakni 4,5 dari 5 bintang. Jika dibandingkan dengan aneka steak di Bandung lainnya, steak buatan Burgundy & Wine memang relatif lebih mahal. Contohnya seperti Blackpepper Steak yang dijual seharga kurang lebih Rp200.000 dan Asian BBQ Shortribs yang dijual seharga Rp225.000.

Harga tersebut memang sesuai dengan kualitas rasa yang Burgundy Dine & Wine sajikan. Belum lagi suasana restoran yang nyaman karena terletak di dataran tinggi Lembang, tepatnya di Jalan Raya Maribaya No 163. Setiap harinya, Burgundy Dine & Wine buka pukul 11:00 – 23:00.

10. The Joint

Photo Credit: @thejointbandung (Instagram)

Ada tujuh jenis steak yang dapat kamu coba di The Joint, yaitu Wagyu Rib Eye, Ribs, Lamb Chop, Striploin, Tenderloin, T-Bone, dan Salmon. Saat memesan steak, Anda bisa meminta agar steak dimasak hingga tingkat kematangan sesuai selera Anda, baik itu rare, medium rare, medium, medium well, atau well.

Harganya cukup standar, Anda hanya perlu menyiapkan bujet sekitar Rp100.000 – Rp250.000 jika ingin makan di The Joint. Restoran yang buka pukul 11:00 – 22:00 ini berlokasi di Jalan Cimanuk No 12, Riau.

11. The Stone Café

Photo Credit: @thestonecafe (Instagram)

Berada di Jalan Raya Kendal Luhur 5, Dago Atas, The Stone Café dikelilingi oleh pemandangan alam yang cukup mengagumkan sehingga pengalaman makan steak pun semakin berkesan. Beberapa menu yang wajib Anda pesan adalah Australian Beef Ribs, Grilled Tenderloin, dan Lamb Chop N.Z.

Kelezatan steak tersebut juga dipadu dengan suasana nyaman yang tercipta dari dominasi kayu pada desain interiornya. Tidak mengherankan jika The Stone Café mendapat rating 4,5 dari 5 bintang di Traveloka Eats. Jika tertarik, Anda bisa datang ke sini pukul 11:00 – 23:00.

12. The Valley

Photo Credit: @lupakan_diet (Instagram)

Masih di daerah Dago Atas, Anda bisa menemukan restoran lain yang juga menjual steak di Bandung enak, yakni The Valley. Biasanya, orang-orang lebih suka datang saat malam hari agar bisa menikmati pemandangan kerlap-kerlip Kota Bandung dari ketinggian. Sedangkan, menu steiknya sendiri cukup beragam, mulai dari Tenderloin Classic, BBQ Chicken ‘n Prawn Steak, Tuna Steak, hingga Wagyu.

Segera datang ke Jalan Lembah Pakar Timur No 28 apabila Anda memang tertarik untuk mencicipi steak buatan The Valley sambil menikmati pemandangan indah Bandung. Setiap harinya, restoran ini buka pukul 11:00 – 23:00.

13. Maxi's Resto

Photo Credit: @maxisresto (Instagram)

Sedang berada di daerah Ciumbuleuit? Sempatkan diri untuk mampir ke Maxi’s Resto di Jalan Gunung Agung No 8. Anda bisa datang pukul 07:00 – 22:00 setiap harinya. Walau bukan merupakan restoran yang khusus menjual steak, Maxi’s Resto memiliki pilihan menu steak yang cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah Sirloin dan Tenderloin Steak, Asutralian Rib Eye Steak, Pepper Steak, dan Beef Cordon Bleu.

Untuk masalah harganya, Maxi’s Resto mematoknya dalam range yang cukup standar. Setidaknya Anda harus menyiapkan bujet sekitar Rp250.000 untuk dua orang jika ingin makan di sini.

14. Kalpa Tree

Photo Credit: @kalpatreebdg (Instagram)

Rekomendasi tempat makan terakhir yang cukup menjadi favorit di Traveloka Eats adalah Kalpa Tree. Lokasinya berada di Jalan Kiputih No 37 yang setiap harinya buka pukul 07:00 – 22:00. Menu steik andalan Kalpa Tree yang wajib Anda coba adalah Beef Wellington, yakni daging beef tenderloin yang dilapisi pastry dan disajikan dengan saus khusus.

Tak hanya menyajikan makanan enak, Kalpa Tree juga memiliki suasana yang sangat nyaman. Bangunannya dikelilingi dinding kaca sehingga interior terlihat terang dan lega. Sedangkan, di bagian outdoor terdapat tempat duduk berbentuk lingkaran yang terletak di tengah kolam renang. Tenang saja, tak perlu basah-basahan untuk bisa duduk di sana karena ada tangga yang bisa Anda gunakan.

Mau makan steak bersama teman, kekasih, keluarga atau sendirian, ragam tempat di atas cocok untuk jadi pilihan Anda. Agar bisa lebih puas berwisata kuliner steak di Bandung, tidak ada salahnya untuk booking tempat menginap selama beberapa hari. Selamat berwisata kuliner!