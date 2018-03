The Fullerton Building ditetapkan sebagai Monumen Nasional di Singapura. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pergelaran perdana Fullerton Concours d'Elegance akan menyulap daerah cagar budaya The Fullerton di Singapura selama tiga hari mulai dari 29 Juni hingga 1 Juli 2018.

Acara ini diadakan sebagai suguhan utama dalam perayaan ulang tahun ke-90 Fullerton Building, lokasi The Fullerton Hotel Singapore yang ikonik. Ragam aktivitas dan pengalaman tak terlupakan akan menyoroti kekayaan warisan budaya serta nuansa gaya hidup mewah yang diusung oleh bangunan legendaris ini.

Lebih dari 90 kendaraan antik, klasik, serta mobil supermewah dari seluruh dunia akan menghiasi daerah cagar budaya The Fullerton - membawa para pengunjung melalui berbagai era yang ikonik.

Acara lainnya termasuk jamuan makan malam mewah, pertunjukan musik, pameran seni dan budaya, sesi pelatihan, aktivitas keluarga, pameran yacht, dan konvoi mobil mewah untuk tujuan amal mengelilingi kawasan legendaris Singapura.

Cavaliere Giovanni Viterale, General Manager The Fullerton Heritage mengungkapkan sebagai salah satu bangunan kolonial paling terkenal di Singapura, The Fullerton Building terus dilestarikan dengan pengakuan publik atas peranan nasionalnya. Begitu pula dengan Fullerton Concours d'Elegance yang menampilkan warisan berharga dalam dunia otomotif untuk merayakan antusiasme para kolektor serta desain mobil mewah.

“Rangkaian acara ini merupakan acara tepat yang tidak hanya diselenggarakan untuk memperingati warisan Grand Dame, tetapi juga untuk merayakan relevansi bangunan ini dalam mendekatkan serta menjadi saksi perkembangan pesat masyarakat Singapura," paparnya dalam siaran pers, Senin (19/3/2018).

The Fullerton Building ditetapkan sebagai Monumen Nasional pada 7 Desember 2015 atas peran serta yang signifikan bagi sejarah Singapura. Bangunan ini sebelumnya merupakan Gedung Kantor Pos Pusat Singapura yang dahulu disebut sebagai "kantor pos terpenting di Timur" serta merupakan titik nol di Singapura.

Kini, Fullerton Building menjadi pusat perhatian di daerah cagar budaya Fullerton yang terdiri dari tujuh area penting: The Fullerton Hotel Singapore, The Fullerton Bay Hotel Singapore, The Fullerton Waterboat House, One Fullerton, The Fullerton Pavilion, Clifford Pier, dan Customs House.

Sejumlah aktivitas telah dipersiapkan untuk semua kalangan. Beberapa diantaranya termasuk:

Penghormatan

Concours d'Elegance (kontes keanggunan) menampikan ragam kendaraan antik dari era sebelum dan setelah perang dunia dengan kualitas terbaik di bidang desain, teknologi, tenaga, dan sejarah.

Kendaraan antik hasil restorasi dari 1920-an, 1930-an, kendaraan klasik dari 1970-an hingga kendaraan modern akan dipamerkan di area tepi sungai Clifford Square, Clifford Pier, di dalam Fullerton Hotel Singapura serta Fullerton Square.

Sejumlah kendaraan antik yang akan menjadi pusat perhatian termasuk Austin Seven Ulster Special yang diproduksi pada 1934 menggunakan bodi alumunium tanpa pintu, Rolls-Royce Silver Cloud II yanh diproduksi pada 1961 dari koleksi restorasi The Fullerton Hotel, serta ikon legendaris, Lamborghini Miura yang pernah dimiliki oleh Don Miura. Pengunjung akan menyaksikan secara perdana kehadiran Rolls-Royce Dawn Black Badge 2018 dan Ferrari Portofino 2018.

Tak hanya itu, sejumlah prototipe kendaraan elektrik inovatif rancangan mahasiswa Nanyang Technological University juga akan dipajang di One Fullerton.

Untuk pertama kalinya di Singapura, pengunjung juga dapat menyaksikan koleksi terlengkap kendaraan Yang Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan penguasa daerah Johor Darul Ta'zim.

Penjurian

Kendaraan akan dinilai berdasarkan sejumlah kriteria seperti orisinalitas, keaslian, kualitas restorasi, desain, dan keanggunannya. Terdapat empat kelas kompetisi : Pre- and Post- World War II, Open Top dan Modern Classics.

Dr Ivor Thevathasan, penggemar kendaraan antik terkemuka sekaligus Presiden Malaysia and Singapore Vintage Car Register (MSVCR) akan menjadi Chief Concours Judge di Fullerton Concours d’Elegance.

Juri lainnya termasuk Alain Li, Regional Chief Executive Richemont Asia Pacific dan J. Philip Rathgen, CEO Classic Driver. Juga hadir panel juri kehormatan yang terdiri dari Larissa Tan, CEO Vanda Electrics dan Oliviero Bottinelli, mantan Managing Director Audemars Piquet Asia Pacific.

Pengunjung dapat mengambil bagian dalam proses penilaian melalui situs resmi Fullerton Concours d'Elegance. Seluruh penilaian akan disertakan dalam undian berhadiah yang akan diundi pada 1 Juli. Tiga pemenang berhak atas voucher bersantap di The Fullerton Hotel Singapore.

Acara Fullerton Concours d'Elegance juga mempertemukan para penggiat kendaraan antik dengan kesempatan beramal melalui President's Challenge. Klub mobil seperti Malaysia and Singapore Vintage Car Register (MSVCR), Ferrari Owners’ Club Singapore dan Lamborghini Club Singapore akan berpartisipasi dalam konvoi amal President's Challenge.

Sumbangan yang dikumpulkan pada jamuan makan malam di seremoni penutupan akan diserahkan pada President's Challenge.

Hiburan Akhir Pekan

Keluarga dan anak-anak dapat menikmati warisan budaya di daerah cagar budaya ini melalui sajian seni, musik, dan kebudayaan. Grup musik lokal Teng Ensemble yang terkenal dengan nuansa gabungan musik barat dan timur akan mengiringi upacara pembukaan.

Penggemar jam juga akan dihibur dengan pameran arloji yang dipamerkan bersama kendaraan antik. Terdapat pameran seni mobil yang juga akan melengkapi rangkaian acara. Selain itu, pecinta fotografi dapat menyaksikan pameran foto dan kamera klasik. Loka karya fotografi juga dihadirkan untuk mempertajam bakat fotografi para pengunjung.

Hidangan istimewa juga akan memanjakan pengunjung. Fullerton Concours Cocktail, racikan istimewa yang diramu dengan bahan-bahan lokal akan memanjakan indra perasa dengan campuran segar buah dan jeruk.

Cocktail dengan bahan dasar gin ini menggabungkan cherry liqueur, stroberi, buah delima, sirup madu, dipadukan dengan jahe, calamansi, plum kering, dan ditutup dengan club soda. Cocktail ini dihidangkan di Post Bar The Fullerton Hotel Singapore serta Lantern at The Fullerton Bay Hotel Singapore.

Tim kuliner The Fullerton Hotel Singapore juga bekerja sama dengan koki-koki peraih penghargaan bergengsi dalam menghadirkan jamuan mewah khas Singapura bernuansa Peranakan - sebuah cerminan dari budaya berpadu gaya hidup kosmopolitan di Singapura.

Selain mengunjungi pameran-pameran yang tersedia, pengunjung dapat mencoba hidangan istimewa yang disajikan food truck Kombi yang tersebar di daerah cagar budaya The Fullerton.

Tiket masuk Fullerton Concours d'Elegance dijual mulai dari S$9,90 untuk satu hari kunjungan. Gold Pass juga tersedia untuk akses ke area VIP dan after-party di Lantern in The Fullerton Bay Hotel. Anak-anak di bawah lima tahun tidak dikenakan biaya masuk.