Istana Versailles. - .Binis/Linda T. Silitonga

Bisnis.com, PARIS- Seorang turis wanita asal Amerika serikat yang saya jumpai di Paris, mengemukakan ketertarikannya mengikuti paket perjalanan paket wisata dengan kapal pesiar menyusuri Sungai Seine.

“Saya sudah 3 hari berada di Paris, dan saya mau melihat pesona lokasi wisata lainnya di Prancis,” kata wanita tersebut kepada saya.

Pilihannya adalah menyusuri Sungai Seine dengan kapal pesiar mewah Uniworld Boutique River Cruise (Uniworld).

Paket paket perjalanan 8 hari Paris & Normandy yaitu pada 5-12 November 2017, sama dengan saya yang mendapat undangan dari kapal pesiar yang berkantor pusat di AS tersebut.

Pilhan wanita tersebut bukannya tidak dengan alasan. Mengingat Sungai Sene menyimpan pesona yang tidak sedikit jumlahnya sebagai destinasi wisata.

The United Nations Organization for Education, Science and Culture (Unesco) mengemukakan di Sungai Seine terdapat situs warisan dunia antara lain Le Havre, Bank di Seine, Paris, Istana dan Taman Versailles, Katedral Chartres, Istana Fontainebleau, dan Provins.

Seine juga merupakan sungai yang paling mudah dilayari di Prancis, merupakan arteri komersial pipuler sejak zaman Romawi. Terdapat 37 jembatan di Paris, dan puluhan lainnya membentang di luar kota. Sungai Seine merupakan sungai sepanjang 777 kilometer

5 November:

Melihat menara Eiffel dan kembaran Patung Liberty saat malam hari di Paris

6 November:

Melihat Chateau Gaillard

Château Gaillard merupakan kastel yang dibangun pada abad pertengahan. Istana yang terletak terletak 90 meter di atas komune Les Andley dan menghadap Sungai Seine.

Lokasinya terletak sekitar 95 kilometer di barat laut Paris. Konstruksi dimulai pada 1196.

Mengunjungi Chateau de La Roche-Guyon

Château de La Roche-Guyon dibangun pada abad ke-12.

La Roche Guyon adalah tempat kelahiran François Alexandre Frédéric, duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827).

Benteng tersebut digunakan sebagai gambaran dari tempat abad pertengahan dari novel Franco-Belgia.

7 November

Berjalan menyusuri Rouen Gourmet

Di tempat ini akan melihat gereja besar Katedral Notre Dame. Di sini juga bisa melihat menara jam Renaisans.

Destinasi ini memiliki banyak pertokoan dan restoran, termasuk pasar segar yang bisa menjadi pilihan untuk membeli oleh oleh atau makanan menu sejumlah hidangan lezat di Normandia.

8 November:

Mengunjungi pesona Honfleur Old Port.

Melintasi perjalanan melalui pedesaan Calvados ke Honfleur, yang merupakan kota yang ada di tepi pantai. Tempat ini hanya sekitar 30 menit dari Sungai Seine.

Pesona pedesaan dengan ragam kapal penangkap ikan yang berjejer, dan pertanian serta sejumlah peternakan di tempat ini menjadi inspirasi banyak pelukis impresionis.

Para pelukis mendapat inspirasi dari pemandangan di tempat ini.

Di tempat ini pula ada rumah kecil dari abad ke-13 dan disebut rumah tenun.

9 November

Sejarah di Panta Utah

Melakukan perjalan ke Normandia yang merupakan salah satu wilayah di Prancis, tentunya tidak melewatkan sejarah yang tertoreh di Pantah Utah.

Dengan didampingi pemandu wisata, sejarah di Pantai Utah dipaparkan. Mulai dari lokasi pendaratan pasukan Sekutu, penyerangan gudang senjata Jerman, dan taman makam pahlawan.

Seperti diketahui, pendaratan militer terbesar yang dilakukan pasukan sekutu pada 6 Juni 1944 di pantai Normandia tersebut, menentukan arah sejarah dunia, karena merupakan salah satu operasi militer yang paling menentukan kejatuhan Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler.

Tidak sedikit yang berpendapat Jerman bisa saja memenangkan perang, jika ada yang berani membangunkan Hitler.

Padahal kabar kemungkinan mendaratnya pasukan sekutu di pantai Normandia pada pukul 04.00 pagi diterima markas besar Hitler pada 6 Juni 1944, dan tak seorang pun staf Hitler berani membangunkan sang pemimpin.

10 November

Berkunjung ke Chateau De Versailles

Istana Versailles atau Chateau De Versailles berada di pinggiran kota Paris, Prancis. Di istana ini dinasti Raja Louis bertahta.

Bangunan istana memberikan gambaran kemajuan arsitektur tampilan langit-langit bangunan. dinding, lantai, pilar, termasuk dekorasi taman yang dibangun oleh Raja Louis XIV.

Istana Versailles sendiri bermula pada 1623. Louis XIII membangun istana kecil untuk berburu di hutan Versailles. Baru kemudian, putranya yaitu Louis XIV memperbesar istana dan memindahkan pusat kekuasaan dari Paris ke Versailles.

Sementara itu, dinasti Louis terakhir yang mencicipi kemewahan Versailles adalah Louis XVI dan isterinya Marie Antoinette.