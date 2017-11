Pulau Siladen. - epariwisata.com

Bisnis.com, MANADO - Pariwisata Sulawesi Utara semakin mengukuhkan kepopulerannya di dunia internasional setelah Siladen Resort and Spa terpilih sebagai jawara Best Dive Centre or Resort 2017.

Siladen Resort and Spa meraih nilai terbanyak dengan memperoleh 820 vote dari total suara 3.117 vote atas gelaran yang diadakan oleh Dive Magazine.

Dive Magazine merupakan majalah diving kelas dunia asal Inggris yang sudah terbit sejak 1995. Berbagai ulasan di dalamnya mengenai tempat diving di seluruh dunia sering menjadi referensi para penyelam dunia.

Dengan prestasi tersebut, semakin membuktikan bahwa keindahan alam bawah laut Sulawesi Utara begitu memukau hingga semakin banyak mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Siladen adalah pulau yang terkenal dengan keindahan pasir putihnya, yang terletak di sebelah timur laut Pulau Bunaken yakni sekitar 8 mil dari pusat kota Manado.

Dengan memenangkan penghargaan ini, dijamin akan menarik lebih banyak lagi kunjungan turis asing ke Sulut dan Indonesia pada umumnya, untuk menjajal spot diving terkeren di dunia.

Selain itu, tak hanya menyabet juara satu untuk kategori Best Dive Centre or Resort 2017, berbagai spot diving di Indonesia juga menang untuk kategori Best Destination 2017 dan Best Liveboard 2017.

"Membanggakan. Tahun lalu, pilihan pembaca Dive Magazine juga menempatkan Indonesia sebagai nomor satu dunia. Tahun ini juga kita rebut kembali," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, seperti keterangan resmi yang Bisnis.com, kutip Minggu (5/11).

Menurut Menpar, juara dunia di underwater ini akan memperkuat posisi Indonesia di level global.

"Produk yang hebat, jika dipromosikan dengan baik, melalui saluran dan cara yang tepat akan mendapatkan hasil sempurna. Atraksi nature and culture kita rata-rata hebat. Terbukti, jika disentuh dengan baik, kita langganan juara dunia," ucap Arief Yahya.

Seperti diketahui bahwa, secara total terdapat 13.845 votes yang masuk sejak Mei 2017 dengan ratusan nominasi untuk destinasi, resort dan liveboard yang kemudian dipilih 25 top destinasi per kategori.

Untuk kategori Best Destination 2017, Indonesia meraih suara terbanyak, yaitu 1.076 dari total 9.399 suara.

Banyaknya suara yang didapat Indonesia sudah diprediksi sejak awal mengingat Indonesia memiliki banyak destinasi diving favorit turis, seperti Pulau Komodo sampai Raja Ampat.

Di kategori Best Liveboard 2017, Indonesia juga berhasil menduduki peringkat kedua dengan Pelagian.

Berikut ini daftar lengkap para pemenang di Dive Travel Award 2017:

Best Dive Centre or Resort 2017

1. Siladen Resort and Spa, Bunaken, Indonesia

2. Oblu Heneli, Maldives

3. Wakatobi, Indonesia

4. Lembeh Resort, Indonesia

5. Atmosphere Dauin, Filipina

6. Misool, Indonesia

7. Papua Paradise, Indonesia

8. Atlantis Diving Centre, Indonesia

9. Blue Corner Dive, Indonesia

10. Aiyanar, Filipina



Best Destination 2017

1. Indonesia

2. Filipina

3. Azores

4. Meksiko

5. Maldives

6. Mesir/Laut Merah

7. Bahamas

8. Thailand

9. Fiji

10. Papua New Guinea



Best Live Board 2017

1. Sea Hunter, Cocos Island, Costa Rica

2. Pelagian, Sulawesi Indonesia

3. Bahamas aggressor

4. FeBrina, Papua New Guinea

5. Nautilus Explorer, Socorro Meksiko

6. M/V, Galapagos Master

7. M/V Sea Spirit, Maldives

8. M/y Blue Horizon, Laut Merah

9. M/V Ocean Sapphire, Maldives

10. Carpe Vita, Maldives