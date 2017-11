Share this post :

Komodo - Istimewa

Bisnis.com, KUPANG - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTT mengkhawatirkan kondisi komodo (Varanus komodoensis) di Pulau Komodo, Labuan Bajo, terganggu akibat kunjungan wisatawan yang terus membeludak.

Ketua Asita NTT, Abed Frans, saat dihubungi di Kupang, Jumat (3/11/2017), mengatakan meski belum mendapat data perbandingan jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dengan sebelumnya, namun sebagai agen operator tour dia paham arus kunjungan wisatawan jauh lebih banyak.

Dia mengusulkan ada pembatasan jumlah kunjungan.

"Dampaknya bisa saja mengganggu kenyamanan satwa komodo itu sendiri karena kalau tiap hari menjadi sorotan manusia yang membanjir bisa membuat mereka terancam," katanya.

"Tentu kita tidak inginkan sensitifitas komodo di sana menjadi liar dan justru berbalik menyerang wisatawan," katanya.

