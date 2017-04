Menghilangkan penat dengan berlibur sejenak menjadi solusi sehat untuk kembali bisa beraktivitas dengan semangat baru. Dari sekian banyak destinasi liburan, tiga kota wisata yang populer di Australia berikut ini patut jadi pilihan Anda.

Selain menyajikan pemandangan yang indah, di sini Anda juga akan dimanjakan dengan berbagai makanan dan minuman yang mungkin akan membuat Anda melupakan diet sebentar.

Pertama, Melbourne. Kota ini memiliki reputasi yang cukup dikenal sebagai kota dengan berbagai ragam makanan yang unik dan bar yang hampir ada di setiap sudut.

Selain menikmati manisnya minuman anggur, pengunjung bisa sekaligus berpetualang menjelajahi labirin kota Melbourne dan mengagumi berbagai bangunan dengan desain art deco dan deretan bar di sepanjang jalan. Tak hanya untuk penikmat wine dan cocktail, Anda penggemar kopi dan teh pun bisa mendapatkan berbagai macam cita rasa dan pilihan di sini.

Untuk wine, selain terdapat di Melbourne, pengunjung juga bisa langsung mendatangi Yarra Valley, rumah bagi lebih dari 80 perkebunan anggur dengan 60 butik anggur. Menuju lokasi ini pun tak jauh, kurang lebih satu jam 15 menit perjalanan dari Melbourne.

Selain itu, beberapa lokasi yang bisa dijelajah di Melbourne termasuk Spring Street Grocer, sebuah deli dan juga kafe dengan menu andalannya keju. Bagi Anda si petualang, restoran Yu-u yang terdapat di ruang bawah tanah mungkin bisa menjadi lokasi yang unik untuk didatangi. Selain tempatnya yang menarik, di restoran ini Anda bisa menikmati menu Jepang yang rasanya sangat lezat.

Puas dengan makanan dan minuman, saatnya menghabiskan uang untuk belanja! Di Melbourne, wisatawan bisa mengunjungi tempat-tempat lokasi belanjanya yang ikonik yaitu Queen Victoria Market, The Rose Street Artists Market, Fed Square Book Market, St. Kilda Esplanade Market, South Melbourne Market, Camberwell Sunday Market, dan Makers Market.

Kedua, Perth. Di kota ini, terdapat banyak restoran yang menawarkan menu yang sangat menggoda, baik itu dengan gaya elegan maupun sekadar menikmati makan dengan bebas di bar atau di pantai dengan camilan dan menu seafood. Misalnya saja Elmar's In The Valley, Fraser's Restaurant, Botanical Cafe dan Gourmet Food Pass.

Hidup multikultural ala Perth sangat jelas dalam bermacam makanan yang disajikan. Dan makanan laut memainkan peran penting. Pengolahannya dimulai dengan proses penangkapan langsung di wilayah Samudra Hindia. Sama seperti Melbourne, di kota ini Anda pun dapat menjelajahi salah satu wilayah anggur terkenal Australia, yaitu Margaret River, yang dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dari Perth dengan mobil.

Di Margaret River, Anda dapat menikmati pengalaman memproduksi dan mencicipi anggur yang unik, sekaligus menyantap makanan lezat di restoran-restoran yang menawarkan keragaman makanan Australia. Anda dapat memilih restoran di tepi sungai, yang di malam hari menawarkan pemandangan indah lewat pantulan lampu-lampu kota yang seperti menari di permukaan air. Atau di siang hari, pilihlah restoran yang berlokasi di dekat laut yang berudara segar.

Selain menemukan ‘jiwa’ Perth melalui makanan dan minuman, pengunjung juga dapat merasakan langsung gaya hidup masyarakat di sini melalui seni dan budayanya. Warga Perth hidup dengan campuran spektakuler acara musik, teater, komedi, tari, dan seni visual.

Anda juga dapat menikmati musik di beberapa pusat kesenian seperti di Northbridge, Subiaco dan Fremantle. Anda akan menemukan musik mulai dari band-band rock di pub trendi dan jazz performance di banyak restoran dan bar anggur di sini.

Tak puas rasanya bila berlibur tanpa belanja. Di Perth ada banyak lokasi yang bisa dikunjungi, dari mal yang menyediakan bermacam kebutuhan seperti pakaian, hasil karya seni Aborigin yang unik, hingga barang antik atau suvenir khusus untuk membahagiakan orang yang Anda cintai.

Ketiga, Sydney. Sama seperti kota lainnya di Australia, di sini Anda juga bisa menikmati beragam wine dan makanan bercita rasa tinggi. Di sini Anda juga bisa dapat menemukan pasar-pasar terbaik di Australia antara lain, Carriageworks Farmers Market.

Pasar ini memiliki lebih dari 70 booth. Menawarkan produk-produk segar organik dan bio-dynamic dari seluruh negara bagian New South Wales. Tak sembarang, menu makanan yang ditawarkan di sini harus melewati proses penyeleksian oleh koki terkenal Australia yaitu Mike McEnearney, Creative Director dari Carriageworks Farmers Market.

Pasar lainnya yang bisa Anda kunjungi adalah Kirribilli Art, Design and Fashion Market. Di setiap minggu ke-2 tiap bulan, hampir semua pemburu seni di Sydney mendatangi The Burton Street Tunnel untuk menikmati berbagai macam produk seni. Anda juga dapat berbelanja pakaian hip dan vintage Australia di fashion stalls di the Green and Gravel area.

Selain belanja, ada beberapa lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Sydney, termasuk Opera House sebagai ikon kota Sydney dan Australia. Bangunan yang menjadi simbol kemegahan arsitektural abad 20 di Australia bahkan di dunia ini memang menjadi magnet banyaknya wisatawan yang datang ke Sydney.

Penerbangan menuju Australia (Perth, Melbourne, Sydney) dilayani dari/ke Jakarta dan Denpasar.

