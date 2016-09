Wapres Jusuf Kalla Promosi “Wonderful Indonesia”

Newswire

Bisnis.com, SERPONG - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mempromosikan pariwisata "Wonderful Indonesia" dengan berbagai keragaman seni, budaya, pantai, pegunungan, hingga kuliner kepada pelaku industri pariwisata Asia Pasifik yang hadir dalam Pata Travel Mart 2016.



"Kami punya ribuan kilometer pantai, ribuan pulau, ratusan budaya, banyak sekali wisata kuliner makanan yang lezat-lezat, manusia-manusianya, tarian-tarian yang indah yang bisa ditemukan di Indonesia," kata Wapres JK dalam acara Welcome Reception & Opening Ceremony Pata Travel Mart 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Rabu (7/9/2016) malam.



Wapres menyampaikan hal itu kepada para pelaku industri pariwisata yang hadir dalam acara PATA Travel Mart yang dihadiri 1.000 delegasi dari 60 negara.



PATA Travel Mart merupakan event pameran dan bursa pariwisata terbesar di kawasan Asia Pasifik yang pada 2016 ini diikuti 262 buyers dari 56 negara plus 9 spouses; sellers (219 perusahaan, 416 delegasi dari 35 negara), dan media dari berbagai negara (65 media dari 15 negara plus 12 bloggers).



Wapres JK berharap peserta PTM dapat menikmati waktunya ketika berada di Indonesia sekaligus banyak melaksanakan pertemuan dan kesepakatan bisnis.



Bagi JK, kesempatan membuka PTM merupakan untuk yang kedua kalinya setelah pada 10 tahun lalu ia membuka acara serupa di Bali.



"Pariwisata bukan hanya industri tapi kontak antar manusia. Ini kesempatan untuk melihat pulau-pulau, pantai-pantai yang ada di Indonesia yang Wonderful Indonesia, untuk Malaysia Truly Asia, untuk India Incredible India," katanya.



Menurut Wapres JK, pariwisata menjadi peluang dan kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain termasuk pada ajang PTM 2016 kesempatan bagi buyers dan sellers untuk bertemu dan menjajaki peluang bisnis.



Secara khusus, JK mengatakan PTM telah menjadi tonggak untuk modernisasi di Indonesia.



"PATA ini merupakan suatu tonggak untuk modernisasi, kami banyak membangun hotel dan fasilitasi-fasilitasnya untuk pelaksanaan PATA lalu, ini suatu panggilan bagi Indonesia," katanya.