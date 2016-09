Club Med Bali Tawarkan Liburan Bersama Keluarga

Natalia Indah Kartikaningrum

Bisnis.com, NUSA DUA - Club Med Bali menawarkan destinasi utama keluarga untuk berlibur dan bersantai dengan paket Premium All Inclusive di Pulau Dewata.

Henri Giscard d’Estaning, Chairman and CEO of Club Med, mengatakan dengan luas mencapai 14 hektar, Club Med Bali menyajikan one stop service di dalam kawasan hotel mulai dari bar, arena water sport, kolam renang, restoran, hingga taman bermain anak - anak.



“Kami bangga menjadi salah satu properti atau hotel bertaraf internasional beroperasi di Bali sejak 30 tahun yang lalu dengan bekerjasama bersama ITDC. Pada dasarnya Club Med Bali adalah resort dengan sistem all inclusive atau semuanya ada mulai dari aktivitas hingga makanan dan minuman yang ada dalam 1 rate atau 1 harga,” terangnya disela-sela Media Showcase event, Selasa (6/9/2016).



Sejauh ini, market Club Med di Bali masih dikuasai wisatawan mancanegara dari Australia, kemudian Korea, China , dan Eropa khususnya Prancis.



“Kami pun berupaya menggaet market lokal khususnya market kalangan keluarga. Mengingat selama ini, wisatawan yang menginap di hotel kebanyakan datang dari kalangan dewasa perorangan dan dewasa grup. Untuk itu kami membuka kantor sales and marketing di Jakarta 2 tahun lalu sehingga warga Indonesia lebih bisa mengenal atau mengetahui Club Med,” jelasnya.



Bruno Courbet, Director Indonesia, Thailand, India and Emerging Countries Club Med, menambahkan pihaknya menargetkan okupansi Club Med Bali rata - rata per bulan di atas 85% hingga akhir 2016 ini.



“Okupansi Club Med Bali sendiri selalu tinggi dan merupakan salah satu resort dengan okupansi tertinggi dibandingkan seluruh Club Med di dunia. Okupansi ini didukung lingkungan Club Med dengan jaringan internasional, seperti 2 minggu lalu ketika di Eropa sedang summer banyak yang berlibur disini dan minggu depan akan memasuki libur panjang di Australia sehingga kami yakin turis Australia akan berdatangan,” paparnya.