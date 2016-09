Cara AGI Mengglobalkan Kuliner Nusantara

Azizah Nur Alfi

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga siswa Akademi Kuliner Gredos San Diego College, Spanyol, bertugas mengeksplorasi masakan Indonesia selama enam minggu di Restoran Marco Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pertukaran pelajar yang digagas Akademi Gastronomi Indonesia.

Ketiga siswa ini adalah Guerlemo Prado Yebra, Ruth Argiz Guillen, dan Maria Almudena Sanchez Lopez. Selama di Restoran Marco Padang, tantangan ketiganya adalah mempelajari bagaimana proses pengolahan masakan Padang yang rumit, mulai dari bumbu hingga teknik pengolahan. Selanjutnya, mereka ditantang menciptakan menu kolaborasi Spanyol-Indonesia, tanpa meninggalkan citarasa Indonesia.

Menu kolaborasi Spanyol-Indonesia tersaji pada hidangan Croquetas de Rendang, Chupito de Salmorejo is, Sopa de Pescado al Estilo Padang is, Ensalade de Dendeng Kering is, dan Brochetas de Pollo al Ajillo is.

Ketua Akademi Gastronomi Indonesia, Vita Datau Messakh, menilai cara mengglobalkan makanan Indonesia dapat dicapai dengan bertukar ilmu pengetahuan kuliner, salah satunya melalui program magang siswa asing di restoran yang menyajikan menu khas Tanah Air.

Ruth dan kawan-kawan nantinya akan menjadi duta-duta kuliner Indonesia setelah kembali ke negara asalnya. Mereka membawa dan memperkenalkan hasil inovasi dan kolaborasi masakan Indonesia-Spanyol. Mereka juga bisa memperkenalkan jenis kuliner khas itu pada komunitasnya.

"Program ini erat dengan rencana aksi percepatan pengembangan wisata kuliner," jelas Vita yang juga menjabat ketua Tim Percepatan Kuliner dan Belanja Kementrian Pariwisata.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut Sapnyol termasuk Top 5 Besar dunia dalam jumlah kunjungan turis asingnya. Spanyol adalah negara yang industri pariwisatanya sangat maju. Kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan tenaga kerja sangat signifikan, yakni 5,1% dari tenaga kerja di sektor Pariwisata 2015.

"Sehingga banyak yang dapat dipelajari dari Spanyol dan mendorong siswa-siswa dari negara lain untuk mempelajari masakan Indonesia," katanya.