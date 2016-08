Cara Tepat Berwisata Laut di Kawasan Timur Indonesia

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Anda suka menikmati indahnya wisata laut di kawasan timur Indonesia? Coba tawaran program kunjungan ke destinasi wisata dari PT Pelni (Persero) melalui paket Wisata Bahari 2016 bertema Ship Xperience: New Way to Explore Wonderful Indonesia.

Ada lima destinasi wisata bahari unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia ini, yaitu Labuan Bajo/Pulau Komodo, Derawan, Raja Ampat, Wakatobi, dan Bandaneira.

PT Pelni (Persero) merupakan perusahaan negara yang memiliki bisnis utama di sektor transportasi laut dan melintasi lebih dari 90 pelabuhan di Indonesia. Sejak 2014, perusahaan ini merambah bisnis pariwisata, memanfaatkan kapal reguler yang telah dilengkapi dengan fasilitas tambahan selain kamar penumpang kelas, restoran dan kafetaria.

Di tahun 2016 ini, BUMN itu kembali menggelar Wisata Bahari dengan tiga destinasi baru, memperkaya dua destinasi sebelumnya (Raja Ampat dan Wakatobi). Tiga destinasi baru di tahun ini adalah Labuan Bajo/Pulau Komodo, Derawan, dan Bandaneira. Dengan dukungan Kementerian Pariwisata yang telah diwujudkan dalam nota kesepahaman Juli 2015 lalu, wisata bahari Pelni diharapkan mampu memberikan sensasi berwisata yang unik dan berbada dari yang sudah ada.

"Konsep yang kami tawarkan mirip-mirip dengan live on board. Tapi kapal Pelni punya fasilitas lengkap, jadi wisatawan yang bepergian dengan kapal Pelni tidak perlu kuatir, karena kita menyediakan shower dengan air panas, makanan dengan menu bervariasi, dan tentunya sumber listrik atau colokan, jadi urusan selfie-selfie tetap lancar," tutur Corporate Secretary PT Pelni, Didik Dwi Prasetio.

Sebagai gambaran, wisatawan yang ikut menggunakan paket Wisata Bahari Pelni akan diajak berlayar ke masing-masing destinasi menggunakan kapal Pelni selama empat hari tiga malam. Perjalanan wisata yang dimulai dari titik pertemuan (meeting point) yang telah ditentukan. Seperti destinasi Labuan Bajo, yang mengharuskan peserta terbang ke Labuan Bajo untuk kemudian melakukan check-in di atas kapal Pelni yang menanti di Pelabuhan Labuan Bajo. Di akhir perjalanan, peserta akan dibawa kembali ke pelabuhan meeting point awal.

Setelah melakukan check-in, peserta akan mendapatkan fasilitas sesuai paket yang mereka pilih. "Yang membedakan hanya fasilitas kamar tidur. Kalau paket kelas 1, kapasitas kamar untuk dua orang, kamar mandi dan jendela menghadap ke laut lepas," kata Didik.

Paket yang dijual oleh Pelni sudah termasuk fasilitas di atas kapal, perlengkapan snorkling dan perahu cepat. Fasilitas yang belum termasuk antara lain tiket pesawat menuju meeting point dan peralatan diving bagi mereka yang gemar menyelam. Paket Wisata Bahari PT Pelni dijual dari harga termurah Rp 3 juta untuk destinasi Labuan Bajo (kelas ekonomi) dan paling tinggi Rp 9 juta untuk Raja Ampat (kelas 1).

"Kelima destinasi Wisata Bahari Pelni memiliki daya tariknya masing-masing. Raja Ampat dengan kekayaan terumbu karangnya, Labuan Bajo dengan Komodo-nya, hingga Derawan dengan ubur-uburnya yang tidak ada duanya di dunia. Ditambah perjalanan di atas kapal sejak awal, akan membuka wawasan kita tentang kekayaaan bahari Indonesia," kata Didik.

Untuk informasi harga dan reservasi Wisata Bahari PT Pelni dapat menghubungi 162 atau (021) 162, dan melihat informasi lebih rinci di www.pelni.co.id.